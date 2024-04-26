ФСБ сорвала планы неонацистской группировки, готовившей теракт под Волгоградом

В Волгоградской области участники неонацистской группировки планировали резонансный теракт, но были раскрыты и задержаны. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 26 апреля, в Центре общественных связей ФСБ. В качестве объектов для атаки рассматривались один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, пункты общественного питания и другие места массового скопления людей.

"Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещённой Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism / White Power (NS/WP) двух жителей города Волжского Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта", — информирует ведомство.

Задержанные уже дали признательные показания. Они установили связь с главарями NS/WP на территории Украины, получили от них подробнейшие инструкции по изготовлению бомбы, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и даже провели его предварительное испытание. В ходе обысков у злодеев изъяли части огнестрельного оружия и боеприпасы, то самое самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и ещё четыре килограмма пиротехнической смеси. Мотивом подозреваемых заявлены "идеи расового и религиозного превосходства".

"Следственным управлением СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", — сообщили Life.ru в пресс-службе ведомства.