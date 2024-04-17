В Брянской области задержали диверсанта, готовившего теракт в Стародубе

Сотрудники УФСБ России по Брянской области задержали мужчину, который передавал информацию украинской стороне и готовил теракт на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие выяснило, что злоумышленник связался с запрещённой в РФ проукраинской террористической организацией. От него потребовали снять здание военкомата, что он и сделал. После этого диверсант изъял из тайника взрывчатые вещества и хотел направиться в город Стародуб вблизи Брянска, чтобы по указаниям кураторов совершить теракт, но был пойман.

"УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству… В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на боевика завели дела по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч.3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "в" ч.3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).