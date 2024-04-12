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12 апреля, 11:55

В Омске выявили подростка, предлагавшего сверстникам совершить теракт за деньги

В Омской области выявили подростка, рассылавшего сверстникам предложения совершить теракт за деньги. Как сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак, у несовершеннолетнего был неизвестный куратор. За каждые десять сообщений он платил школьнику-вербовщику 2,5 тысячи рублей.

По данным ТАСС, в квартире, где проживал подросток, прошли обыски, изъяты его компьютер и телефон. Возбуждено дело о рассылке ложных сообщений о готовящихся взрывах. Личность куратора устанавливается.

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А ранее ФСБ задержала шестерых человек, готовивших теракт на военном объекте в Донецке. Координировали деятельность террористической группы с территории Украины. Кроме того, на днях спецслужбы предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. При задержании преступник, который планировал совершить атаку, оказал сопротивление и был ликвидирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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