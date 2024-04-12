В Омске выявили подростка, предлагавшего сверстникам совершить теракт за деньги

В Омской области выявили подростка, рассылавшего сверстникам предложения совершить теракт за деньги. Как сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак, у несовершеннолетнего был неизвестный куратор. За каждые десять сообщений он платил школьнику-вербовщику 2,5 тысячи рублей.