ФСБ задержала шестерых человек, готовивших теракт на военном объекте в Донецке

Шесть граждан госудрства Центральной Азии задержаны из-за подготовки теракта на военном объекте в Донецке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координировали деятельность террористической группы с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. После преступления участники планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину.

Задержание террористов, готовивших теракт в Донецке. Видео © T.me / Zvezdanews / ЦОС ФСБ

По месту проживания боевиков изъято два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, а также ручные гранаты.