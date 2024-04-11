ФСБ задержала шестерых человек, готовивших теракт на военном объекте в Донецке
Шесть граждан госудрства Центральной Азии задержаны из-за подготовки теракта на военном объекте в Донецке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Координировали деятельность террористической группы с территории Украины, подчеркнули в ведомстве. После преступления участники планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину.
Задержание террористов, готовивших теракт в Донецке. Видео © T.me / Zvezdanews / ЦОС ФСБ
По месту проживания боевиков изъято два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, а также ручные гранаты.
Ранее Life.ru рассказывал, что спецназ ФСБ в ходе перестрелки ликвидировал загнанных в ловушку боевиков в Нальчике. Режим КТО был введён в районе рано утром 11 апреля.
Кадр видео ЦОС ФСБ