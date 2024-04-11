Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении в Москве

В Москве предотвратили теракт, который преступники планировали совершить в культовом еврейском учреждении в момент массового скопления граждан. Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ РФ), подозреваемый был ликвидирован при оказании вооружённого сопротивления.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, гражданин другого государства 2002 года рождения отбывал наказание у себя на родине, попал под влияние преступников, осуждённых за участие в террористической деятельности, и стал разделять идеологию запрещённой в нашей стране международной террористической организации.