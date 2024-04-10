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10 апреля, 11:35

ФСБ задержала студента московского вуза за сбор и передачу Киеву данных о ВС РФ

Студент одного из столичных вузов задержан в Ростовской области сотрудниками УФСБ по подозрению в сборе данных о Российской армии в интересах украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ведомстве.

"Уроженец города Макеевки в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе – феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Подозреваемый задержан", цитирует сообщение ТАСС.

У преступника изъяты средства связи, с помощью которых он контактировал с украинскими кураторами.

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Ранее в ФСБ сообщили о задержании работавшей в интересах Киева лазутчицы в Запорожской области. Она помогала украинским спецслужбам в подготовке теракта в отношении российских военных в регионе. Позже преступница дала признательные показания, рассказав, что планировала поджечь здание ФСБ РФ по наущению кураторов из СБУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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