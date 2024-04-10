ФСБ задержала студента московского вуза за сбор и передачу Киеву данных о ВС РФ

Студент одного из столичных вузов задержан в Ростовской области сотрудниками УФСБ по подозрению в сборе данных о Российской армии в интересах украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ведомстве.

"Уроженец города Макеевки в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе – феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Подозреваемый задержан", — цитирует сообщение ТАСС.