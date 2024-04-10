ФСБ задержала студента московского вуза за сбор и передачу Киеву данных о ВС РФ
Студент одного из столичных вузов задержан в Ростовской области сотрудниками УФСБ по подозрению в сборе данных о Российской армии в интересах украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ведомстве.
"Уроженец города Макеевки в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе – феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Подозреваемый задержан", — цитирует сообщение ТАСС.
У преступника изъяты средства связи, с помощью которых он контактировал с украинскими кураторами.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании работавшей в интересах Киева лазутчицы в Запорожской области. Она помогала украинским спецслужбам в подготовке теракта в отношении российских военных в регионе. Позже преступница дала признательные показания, рассказав, что планировала поджечь здание ФСБ РФ по наущению кураторов из СБУ.
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