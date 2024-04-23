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23 апреля, 08:48
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ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ предотвратила теракт в Брянске: задержан сторонник украинских националистов, который готовил взрыв в городе. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

"ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта",  говорится в сообщении ЦОС.

У террориста изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для преступления.

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А 17 апреля в Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал информацию украинской стороне и готовил теракт. От него потребовали снять здание военкомата, что он и сделал. После этого диверсант изъял из тайника взрывчатые вещества и хотел направиться в город Стародуб, чтобы по указаниям кураторов совершить теракт, но был пойман.

Обложка ©

ТАСС

Александра Вишнякова
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