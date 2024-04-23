ФСБ предотвратила теракт в Брянске

"ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", — говорится в сообщении ЦОС.

А 17 апреля в Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал информацию украинской стороне и готовил теракт. От него потребовали снять здание военкомата, что он и сделал. После этого диверсант изъял из тайника взрывчатые вещества и хотел направиться в город Стародуб, чтобы по указаниям кураторов совершить теракт, но был пойман.