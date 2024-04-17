Стало известно, на какую синагогу мог напасть ликвидированный в Москве террорист

Террорист, который был ликвидирован в Москве на прошлой неделе, скорее всего, выбрал целью синагогу Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное. Как рассказал раввин Довид Карпов, задержание боевика проходило совсем недалеко, а в самой синагоге проходили оперативные мероприятия.

"В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана", — рассказал РИА "Новости" Карпов.

По его словам, задержали террориста в одном из домов по Берёзовой аллее, которая находится в 20 минутах ходьбы от синагоги. Кроме того, раввин отметил, что у террористов, которые планировали теракт в другой синагоге в марте, нашли карту с отмеченной точкой синагогой в Отрадном.