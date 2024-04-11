Опубликовано видео из квартиры боевика, который готовил теракт в синагоге в Москве

Опубликовано видео из квартиры боевика, который планировал совершить теракт в одной из московских синагог. Кадры обнародовали в ФСБ РФ.

ЦОС ФСБ РФ

По данным спецслужб, уроженец Средней Азии хотел устроить взрыв во время массового скопления людей. Для этого он приобрёл компоненты для СВУ и проводил разведку. Во время задержания он открыл огонь и был ликвидирован.