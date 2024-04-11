Опубликовано видео из квартиры боевика, который готовил теракт в синагоге в Москве
Опубликовано видео из квартиры боевика, который планировал совершить теракт в одной из московских синагог. Кадры обнародовали в ФСБ РФ.
ЦОС ФСБ РФ
По данным спецслужб, уроженец Средней Азии хотел устроить взрыв во время массового скопления людей. Для этого он приобрёл компоненты для СВУ и проводил разведку. Во время задержания он открыл огонь и был ликвидирован.
Напомним, о предотвращении теракта на территории Москвы стало известно вечером. Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ РФ), иностранец 2002 года рождения отбывал наказание у себя на родине и попал под влияние преступников, осуждённых за участие в террористической деятельности.
ЦОС ФСБ РФ