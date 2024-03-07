ФСБ ликвидировала членов ИГИЛ*, готовивших вооружённое нападение на синагогу в Москве

ФСБ России нейтрализовала членов ячейки ИГИЛ* в Калужской области, которые готовили вооружённое нападение на прихожан синагоги в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ России нейтрализовала членов ячейки ИГИЛ* в Калужской области. Видео © ЦОС ФСБ России

"На территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемые попали в поле зрения силовиков во время сбора сведений для предстоящего нападения. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий ФСБ выяснила, что боевики готовились к атаке на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. Во время задержания террористы оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём. Во время обысков у подозреваемых по местам проживания в Калужской области нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления СВУ.

По данному факту следственным подразделением УФСБ РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".

А ранее сегодня стало известно, что в Карелии нейтрализован завербованный украинскими спецслужбами гражданин Белоруссии, готовивший теракт. По данным ФСБ, член националистического полка имени Кастуся Калиновского планировал взорвать административное здание в Олонце.