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7 марта, 10:49

Патрушев доложил о предотвращении 16 терактов на Северном Кавказе

За год российские силовые ведомства предотвратили 16 терактов на Северном Кавказе и пресекли деятельность 149 групп, в которые входили сторонники международных террористических организаций. Статистику привёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах СКФО в Магасе.

"Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов", — рассказал Патрушев.

В совещании, которое проходит по поручению президента РФ Владимира Путина, принимают участие главы регионов СКФО, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карелии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карелии

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Препараты для диверсии разрабатывались в США и применяются для создания химоружия массового поражения.

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Совет безопасности Российской Федерации

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