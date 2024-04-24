Генпрокурор заявил, что число терактов в России в 2023 году выросло в 3,5 раза

Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза, большинство было совершено участниками украинских радикальных организаций. Такие данные привёл генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, уровень террористических угроз остаётся высоким.

"В прошедшем году зарегистрировано почти 2,5 тысячи соответствующих преступлений. Почти в три с половиной раза увеличилось число террористических актов. Большинство из них совершены участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками СВО", — рассказал генпрокурор в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.