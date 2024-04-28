Шестикурсник из МГУ арестован за сбор донатов для ВСУ

В столице был арестован студент МГУ с украинским гражданством, который организовал в Сети сбор средств в пользу Вооружённых сил Украины, а также делал в Интернете публикации националистического характера, призывая, в частности, к межнациональной розни. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

"Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины <...> неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооружённых сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток", — цитирует РИА "Новости" своего собеседника в силовых структурах.

Студенту вменяют нарушение статьи 20.3.1 Административного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Кроме того, как пояснил информатор агентства, молодой человек в прошлом уже не раз говорил, что покинет Россию сразу же, как только окончит учёбу, потому что "чувствует себя неуютно" в нашей стране, а ещё призывал наносить удары по Москве и публиковал лозунги националистической Украинской повстанческой армии*.

Как сообщил источник, студента из Одессы задержали за неподчинение требованию полицейского вечером 3 апреля, после чего его доставили в Никулинский столичный районный суд для рассмотрения административного материала и определения меры пресечения. В итоге он был помещён под стражу, а 26 апреля Тверской районный суд Москвы, рассмотрев два протокола, продлил ему арест ещё на 12 суток.

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