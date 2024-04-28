Фигурант громкого дела против замминистра обороны РФ Иванова обжаловал свой арест

Совладелец компании "Oлимпситистрой" Aлександр Фомин обжаловал свой арест по делу о даче взятки заместителю министра обороны России Тимуру Ивaнову. Об этом свидетельствует информация в электронной картотеке Басманного суда, который вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО.