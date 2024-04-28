Фигурант громкого дела против замминистра обороны РФ Иванова обжаловал свой арест
Бизнесмен Фомин, обвиняемый в даче взятки замминистра Иванову, обжаловал арест
Александр Фомин в зале суда в Москве. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Совладелец компании "Oлимпситистрой" Aлександр Фомин обжаловал свой арест по делу о даче взятки заместителю министра обороны России Тимуру Ивaнову. Об этом свидетельствует информация в электронной картотеке Басманного суда, который вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО.
"Обжаловано, 27.04.2024", — гласит запись в строчке "Текущее состояние".
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже отстранил Иванова от должности замминистра.