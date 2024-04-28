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28 апреля, 06:24

Фигурант громкого дела против замминистра обороны РФ Иванова обжаловал свой арест

Бизнесмен Фомин, обвиняемый в даче взятки замминистра Иванову, обжаловал арест

Александр Фомин в зале суда в Москве. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Фомин в зале суда в Москве. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Совладелец компании "Oлимпситистрой" Aлександр Фомин обжаловал свой арест по делу о даче взятки заместителю министра обороны России Тимуру Ивaнову. Об этом свидетельствует информация в электронной картотеке Басманного суда, который вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО.

"Обжаловано, 27.04.2024", — гласит запись в строчке "Текущее состояние".

Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате
Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже отстранил Иванова от должности замминистра.

Андрей Бражников
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