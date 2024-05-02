В ЛНР ФСБ задержала украинку, корректировавшую удары ВСУ по России

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жительницу Украины, которая занималась корректировкой ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что жительница посёлка городского типа Троицкое собирала сведения о местах дислокации сил ВС РФ, а после передавала их ВСУ. Женщина призналась, что передавала данные с марта по май 2023 года с целью нанесения ударов. При этом задержанная осознавала, что из-за её действий могли пострадать мирные жители. Против гражданки Украины возбудили уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.