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20 апреля, 12:47

На границе с Грузией по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины

ФСБ задержала в Северной Осетии украинца, подозреваемого в шпионаже

В Северной Осетии при попытке пересечения границы в пункте пропуска Верхний Ларс задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике.

"Установлено, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники ВС РФ в зоне проведения спецоперации (СВО) посредством интернет-мессенджера", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас с ним работают оперативники.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных. Речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону СВО. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Госизмена".


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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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