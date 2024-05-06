Журналистка Кеворкова, задержанная за посты о терактах, будет ждать суда в ИВС 6 мая, 14:56 Российская журналистка Надежда Кеворкова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надежда Кеворкова

Московскую журналистку Надежду Кеворкову, которую обвиняют в оправдании терроризма, поместили в изолятор временного содержания (ИВС), свою вину она не признаёт. Об этом рассказал РИА "Новости" её адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, 7 мая суд изберёт задержанной меру пресечения. Юрист пояснил, что Кеворкова стала фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ей вменяют оправдание терроризма в телеграм-канале. В частности, она размещала в соцсетях посты про "Талибан"* в 2021 году и террористов в Нальчике.

Напомним, в московской квартире Кеворковой прошли обыски. Журналистку подозревают в попытке оправдать терроризм в постах в телеграм-канале, где она высказывалась о неудавшемся захвате Нальчика бандгруппой Шамиля Басаева в 2005 году.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы Татьяна Миссуми