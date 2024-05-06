Россия переобъявила в розыск журналиста Невзорова* и экс-замминистра Милова*
Журналист Александр Невзоров* и экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов*. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Konkov, Михаил Метцель
Журналист Александр Невзоров* и бывший замминистра энергетики России Владимир Милов* к статусам иноагентов получили ещё один — теперь оба переобъявлены в розыск. Соответствующие карточки появились в базе данных МВД РФ.
"Александр Глебович Невзоров*, 03.08.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", — гласит запись в ведомственной базе розыска.
Что касается Милова*, в прошлом году он был признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Позже его объявили в международный розыск. Тогда же суд заочно арестовал его. С 2021 года Милов* живёт за пределами страны, как и Невзоров*.
Напомним, что 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.
* Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов.