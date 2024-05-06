Россия переобъявила в розыск журналиста Невзорова* и экс-замминистра Милова*

Журналист Александр Невзоров* и бывший замминистра энергетики России Владимир Милов* к статусам иноагентов получили ещё один — теперь оба переобъявлены в розыск. Соответствующие карточки появились в базе данных МВД РФ.

Что касается Милова*, в прошлом году он был признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Позже его объявили в международный розыск. Тогда же суд заочно арестовал его. С 2021 года Милов* живёт за пределами страны, как и Невзоров*.