Россия объявила в розыск двух уволенных с постов украинских генералов

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака и экс-главу Антитеррористического центра при СБУ генерал-лейтенанта Василия Крутова. Об этом говорится в соответствующей базе ведомства.

Следствие обвинило Хомчака в гибели десятков мирных граждан, среди которых много детей. Заочное обвинительное заключение в отношении него уже было вынесено. Хомчак также виновен в разрушении под обстрелами сотен объектов гражданской инфраструктуры. Крутову тоже было предъявлено заочное обвинение ещё летом 2023 года. По данным следствия, в 2014 году он возглавлял военную операцию против Донбасса.