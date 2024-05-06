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Россия объявила в розыск двух уволенных с постов украинских генералов

МВД объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака и бывшего сотрудника СБУ Крутова

6 мая, 08:26
Руслан Хомчак и Василий Крутов. Обложка © wikipedia.org © ТАСС / Михаил Почуев

Руслан Хомчак и Василий Крутов. Обложка © wikipedia.org © ТАСС / Михаил Почуев

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака и экс-главу Антитеррористического центра при СБУ генерал-лейтенанта Василия Крутова. Об этом говорится в соответствующей базе ведомства.

"Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК <…> Крутов Василий Васильевич. Разыскивается по статье УК", — сказано в тексте.

Следствие обвинило Хомчака в гибели десятков мирных граждан, среди которых много детей. Заочное обвинительное заключение в отношении него уже было вынесено. Хомчак также виновен в разрушении под обстрелами сотен объектов гражданской инфраструктуры. Крутову тоже было предъявлено заочное обвинение ещё летом 2023 года. По данным следствия, в 2014 году он возглавлял военную операцию против Донбасса.

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Напомним, что 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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