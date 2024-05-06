Экс-главы МВД и Мининформполитики Украины Аваков* и Стець разыскиваются в РФ
Разыскиваемые МВД РФ Арсен Аваков и Юрий Стець. Обложка © Telegram / Арсен Аваков*; Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрій Стець. Коллаж © Life.ru
МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Министерства внутренних дел Украины (2014–2021) Арсена Авакова*. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.
"Арсен Борисович Аваков*, 02.01.1964. Разыскивается по статье УК", — сообщило ведомство.
Также в розыск объявлен экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. Ему вменяется в вину решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции и участие в руководстве ею.
"Стець Юрий Ярославович, 19.12.1975. Разыскивается по статье УК", — говорится в записи МВД.
Как ранее писал Life.ru, 4 мая МВД России в рамках одной из статей УК РФ объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.
* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.