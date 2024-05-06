Экс-главы МВД и Мининформполитики Украины Аваков* и Стець разыскиваются в РФ

МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Министерства внутренних дел Украины (2014–2021) Арсена Авакова*. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

Также в розыск объявлен экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. Ему вменяется в вину решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции и участие в руководстве ею.