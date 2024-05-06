МВД объявило в розыск Климкина, Гройсмана и Данилова
МВД РФ объявило в розыск экс-глав МИД Украины и СНБО Климкина и Данилова
Объявленные МВД РФ в розыск Павел Климкин, Владимир Гройсман, Алексей Данилов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Zuma; Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олексій Данілов. Коллаж © Life.ru
В России объявлены в розыск бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны, а ныне посол в Молдавии Алексей Данилов. Соответствующие записи появились в базе МВД РФ.
Климкин рулил украинским Министерством иностранных дел с июня 2014-го по август 2019 года. Гройсман был председателем Рады в 2014–2016 годах, а Данилов возглавлял СНБО в 2019–2024 годах. Уголовная статья, по которой их разыскивают, не называется.
Напомним, что 4 мая МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.