МВД объявило в розыск Климкина, Гройсмана и Данилова

В России объявлены в розыск бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны, а ныне посол в Молдавии Алексей Данилов. Соответствующие записи появились в базе МВД РФ.

Климкин рулил украинским Министерством иностранных дел с июня 2014-го по август 2019 года. Гройсман был председателем Рады в 2014–2016 годах, а Данилов возглавлял СНБО в 2019–2024 годах. Уголовная статья, по которой их разыскивают, не называется.