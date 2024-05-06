К московской журналистке нагрянули с обысками из-за постов о попытке боевиков захватить Нальчик

Правоохранители проводят обыск в квартире журналистки и писательницы Надежды Кеворковой в столице. Об этом сообщили представители силовых структур.

"Утром в понедельник следователи в сопровождении спецподразделения МВД пришли с обыском в квартиру Кеворковой. Она сама открыла им дверь и не оказывала сопротивления", — цитирует собеседника из правоохранительного ведомства ТАСС.

Газета "Известия" пишет, что следственные мероприятия в квартире журналистки связаны с оправданием терроризма. Речь идёт о постах Кеворковой в "Телеграме" о попытке бандгруппы Шамиля Басаева захватить город Нальчик в 2005 году. Журналистка работала в качестве репортёра во многих странах Ближнего Востока: Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Палестине, а также на Северном Кавказе. Её специализация — религия.