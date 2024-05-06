К московской журналистке нагрянули с обысками из-за постов о попытке боевиков захватить Нальчик
В квартире журналистки Кеворковой в Москве проходят обыски
Российская журналистка Надежда Кеворкова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надежда Кеворкова
Правоохранители проводят обыск в квартире журналистки и писательницы Надежды Кеворковой в столице. Об этом сообщили представители силовых структур.
"Утром в понедельник следователи в сопровождении спецподразделения МВД пришли с обыском в квартиру Кеворковой. Она сама открыла им дверь и не оказывала сопротивления", — цитирует собеседника из правоохранительного ведомства ТАСС.
Газета "Известия" пишет, что следственные мероприятия в квартире журналистки связаны с оправданием терроризма. Речь идёт о постах Кеворковой в "Телеграме" о попытке бандгруппы Шамиля Басаева захватить город Нальчик в 2005 году. Журналистка работала в качестве репортёра во многих странах Ближнего Востока: Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Палестине, а также на Северном Кавказе. Её специализация — религия.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как липецкие полицейские обыскали квартиру женщины, которая выступила с поддержкой ужасного теракта в "Крокус сити холле". Позже в региональном управлении МВД РФ сообщили, что она объяснила свои слова тем, что была пьяна. Если судить по опубликованным кадрам, то женщина осознала свою вину, как только алкоголь перестал туманить её рассудок, и безропотно дождалась визита силовиков.