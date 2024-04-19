В Москве мужчина напал на следователя, приехавшего с обыском в квартиру его отца
В Москве мужчина напал на следователя, приехавшего с обыском в квартиру его отца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по столице.
"17 апреля 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Поляны в городе Москве, применил насилие в отношении следователя одного из региональных следственных управлений СК России, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта", — говорится в сообщении.
Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие будет требовать, чтобы его заключили под стражу.
Ранее в подмосковной Шатуре сотрудники полиции избили мужчину прямо во дворе многоэтажного дома. После этого "блюстители порядка" уехали по своим делам, бросив пострадавшего лежать на асфальте. Возбуждено уголовное дело, их обещают уволить.
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