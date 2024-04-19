В Москве мужчина напал на следователя, приехавшего с обыском в квартиру его отца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по столице.

"17 апреля 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Поляны в городе Москве, применил насилие в отношении следователя одного из региональных следственных управлений СК России, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта", — говорится в сообщении.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие будет требовать, чтобы его заключили под стражу.