На съёмочную группу "Известий" напали в доме "любовницы" немецкого миллиардера
Агрессивный мужчина атаковал журналистов газеты "Известия", когда те готовили репортаж о возможном бегстве немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба в Москву. Съёмочная группа столкнулась с неадекватом в подъезде многоквартирного дома, где проживает некая Вероника Ермилова. Её западные СМИ считают возлюбленной бизнесмена, которая могла помочь экс-владельцу Tengelmann Group инсценировать смерть для тайного переезда в Россию.
По словам журналистов, неизвестный вышел к ним из квартиры Ермиловой и начал мешать выполнению редакционного задания. Сначала мужчина угрожал незваным гостям физической расправой, а затем отнял и повредил съёмочное оборудование. Ситуацию с миллиардером сам напавший назвал "полным бредом".
Неизвестный напал на съёмочную группу "Известий" в Москве. Видео © Telegram / IZ.RU
На потасовку отреагировал столичный СК, возбудив уголовное дело по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Детали произошедшего устанавливаются.
Напомним, что Хауб считается погибшим с апреля 2018 года. Миллиардер пропал во время посещения горнолыжного курорта в Альпах, его тело так и не нашли. Однако немецкие СМИ уверены, что бизнесмен жив и находится в России вместе с любовницей. Сама Ермилова поспешила опровергнуть эти домыслы.
Telegram / IZ.RU