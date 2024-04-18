На съёмочную группу "Известий" напали в доме "любовницы" немецкого миллиардера

Агрессивный мужчина атаковал журналистов газеты "Известия", когда те готовили репортаж о возможном бегстве немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба в Москву. Съёмочная группа столкнулась с неадекватом в подъезде многоквартирного дома, где проживает некая Вероника Ермилова. Её западные СМИ считают возлюбленной бизнесмена, которая могла помочь экс-владельцу Tengelmann Group инсценировать смерть для тайного переезда в Россию.