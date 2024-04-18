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18 апреля, 18:34

На съёмочную группу "Известий" напали в доме "любовницы" немецкого миллиардера

Агрессивный мужчина атаковал журналистов газеты "Известия", когда те готовили репортаж о возможном бегстве немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба в Москву. Съёмочная группа столкнулась с неадекватом в подъезде многоквартирного дома, где проживает некая Вероника Ермилова. Её западные СМИ считают возлюбленной бизнесмена, которая могла помочь экс-владельцу Tengelmann Group инсценировать смерть для тайного переезда в Россию.

По словам журналистов, неизвестный вышел к ним из квартиры Ермиловой и начал мешать выполнению редакционного задания. Сначала мужчина угрожал незваным гостям физической расправой, а затем отнял и повредил съёмочное оборудование. Ситуацию с миллиардером сам напавший назвал "полным бредом".

Неизвестный напал на съёмочную группу "Известий" в Москве. Видео © Telegram / IZ.RU

На потасовку отреагировал столичный СК, возбудив уголовное дело по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Детали произошедшего устанавливаются.

Немецкий миллиардер пропал на отдыхе в Альпах
Немецкий миллиардер пропал на отдыхе в Альпах

Напомним, что Хауб считается погибшим с апреля 2018 года. Миллиардер пропал во время посещения горнолыжного курорта в Альпах, его тело так и не нашли. Однако немецкие СМИ уверены, что бизнесмен жив и находится в России вместе с любовницей. Сама Ермилова поспешила опровергнуть эти домыслы.

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Telegram / IZ.RU

Илья Пушкарев
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