Немецкого миллиардера подозревают в инсценировке смерти для бегства в Москву

Экс-директор немецкого холдинга Tengelmann Group Карл-Эриван Хауб, который с 2018 года считается погибшим, мог инсценировать свою смерть ради побега в Россию, утверждает телеканал RTL. По данным СМИ, сейчас миллиардер живёт в Москве вместе с любовницей — некоей Вероникой Ермиловой, которая младше него на 20 лет и работает в сфере туризма.

Журналисты подчеркнули, якобы незадолго до бесследного исчезновения Хауб 13 раз созванивался с возлюбленной. Ранее бизнесмен неоднократно тайно встречался с ней в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Сочи. Ермилова, считают в RTL, также могла быть связана с российскими спецслужбами, которые помогли предпринимателю сбежать.

По данным телеканала, в настоящий момент прокуратура отказывается начинать процесс аннулирования свидетельства о смерти Хауба. Однако надзорный орган инициировал расследование в отношении брата бизнесмена, которого подозревают в даче ложных показаний.