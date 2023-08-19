Прокуратура ФРГ вмешалась в шумиху вокруг кадров с "воскресшим" в Москве немецким миллиардером
Прокуратура ФРГ опровергла слухи, что владелец OBI Хауб жив и находится в России
Карл Хауб. Обложка © Getty Images / Roland Weihrauch / Picture alliance
В Германии прокуратура отказалась считать живым экс-главу немецкого холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба, который пропал в Альпах в 2018 году. Ведомство было вынуждено сделать заявление после сообщений СМИ о том, что бизнесмена якобы видели в России.
"Не было обнаружено никаких конкретных и доступных для проверки доказательств того, что пропавший выжил после того, как было объявлено о его смерти", — уточнила прокуратура в комментарии Bild.
Странные материалы о погибшем бизнесмене выпустили телеканал RTL и журнал Stern. Они утверждали, что Хауб тайно проживает в Москве и якобы попал в объективы камер уличного наблюдения аж в 2021 году. По словам журналистов, экспертиза установила, что мужчина с видео на 90% является пропавшим миллиардером. Немецкая прокуратура поставила под сомнение подлинность кадров и дату съёмки, подчеркнув, что никаких оснований считать Хауба живым нет.
Напомним, управляющий директор немецкого холдинга Tengelmann Group 58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах 7 апреля 2018 года. Последний раз его видели в полном лыжном снаряжении. Холдинг владеет сетью строительных магазинов OBI, которыми Хауб руководил с 2000 года.