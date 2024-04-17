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17 апреля, 13:13

"Спи спокойно, а мы поищем ответы": Таинственно пропавший шурин Яна Топлеса найден мёртвым

Блогер Ян Топлес сообщил о гибели своего шурина, который считался пропавшим

Анатолий Евтушенко. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Новосибирской области

Анатолий Евтушенко. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Новосибирской области

Брата жены блогера Яна Топлеса (Лапоткова) — 29-летнего Анатолия Евтушенко, который пропал в начале февраля, — нашли мёртвым. Об этом контентмейкер сообщил подписчикам в своих соцсетях.

"Толю нашли. Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой. Толя был из тех, кто на связи с семьёй каждый день. Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему. Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы", — написал Топлес.

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Ранее Life.ru сообщал, что Евтушенко пропал в Новосибирске. Последний раз его видели 9 февраля. Предполагалось, что он мог уехать в Междуреченск на поиск работы. Топлес просил всех, у кого есть возможность, узнать информацию из больниц или поделиться записями с камер видеонаблюдения, по которым бы можно было определить местонахождение шурина.

Александра Мышляева
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