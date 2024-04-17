"Спи спокойно, а мы поищем ответы": Таинственно пропавший шурин Яна Топлеса найден мёртвым

"Толю нашли. Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой. Толя был из тех, кто на связи с семьёй каждый день. Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему. Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы", — написал Топлес.