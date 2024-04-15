Первый генпрокурор в истории РФ нашёл сына мёртвым в квартире в центре Москвы
В Москве нашли мёртвым сына первого генпрокурора в истории РФ Степанкова
Валентин Степанков. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Сын бывшего Генерального прокурора России Валентина Степанкова найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Тело нашёл отец, который занимал высокий государственный пост в 1991–1993 годах, став первым генпрокурором РФ.
Как сообщает сайт MK.Ru, экс-госдеятель обнаружил своего сына, Дениса Степанкова, без признаков жизни в 13:15 в воскресенье, 14 апреля, в квартире на Дубининской улице. По предварительным данным, причина смерти естественная.
72-летний Валентин Степанков в 1991–1993 годах занимал пост генпрокурора, также был народным депутатом (1990–1993), депутатом Госдумы (1995–1999), заместителем секретаря Совбеза РФ (2003–2004) и замминистра природных ресурсов (2004–2006).
Ранее Life.ru писал, что директора точки Domino Pizza нашли мёртвым с гематомой на голове в Москве. Около него лежал зип-пакет с веществом светлого цвета.