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15 апреля, 10:16

Первый генпрокурор в истории РФ нашёл сына мёртвым в квартире в центре Москвы

В Москве нашли мёртвым сына первого генпрокурора в истории РФ Степанкова

Валентин Степанков. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Валентин Степанков. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Сын бывшего Генерального прокурора России Валентина Степанкова найден мёртвым в квартире в центре Москвы. Тело нашёл отец, который занимал высокий государственный пост в 1991–1993 годах, став первым генпрокурором РФ.

Как сообщает сайт MK.Ru, экс-госдеятель обнаружил своего сына, Дениса Степанкова, без признаков жизни в 13:15 в воскресенье, 14 апреля, в квартире на Дубининской улице. По предварительным данным, причина смерти естественная.

72-летний Валентин Степанков в 1991–1993 годах занимал пост генпрокурора, также был народным депутатом (1990–1993), депутатом Госдумы (1995–1999), заместителем секретаря Совбеза РФ (2003–2004) и замминистра природных ресурсов (2004–2006).

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Никита Никонов
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