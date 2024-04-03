Директора точки Domino Pizza нашли мёртвым с гематомой на голове в Москве

По данным телеграм-канала, вчера днём повар пиццерии на улице Федосьино спустился в подсобку и нашёл тело 23-летнего директора точки Александра Г. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили на голове погибшего гематому. Также около бездыханного тела молодого мужчины лежал зип-пакет с веществом светлого цвета, которое уже отправили на экспертизу.