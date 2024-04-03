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3 апреля, 13:12

Директора точки Domino Pizza нашли мёртвым с гематомой на голове в Москве

SHOT: Тело директора точки Domino Pizza нашли в подсобке пиццерии в Москве

Директора точки Domino Pizza нашли мёртвым в подсобке пиццерии в Москве. Подробности происшествия узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, вчера днём повар пиццерии на улице Федосьино спустился в подсобку и нашёл тело 23-летнего директора точки Александра Г. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили на голове погибшего гематому. Также около бездыханного тела молодого мужчины лежал зип-пакет с веществом светлого цвета, которое уже отправили на экспертизу.

Предварительная причина гибели — передозировка наркотиков. Точную причину его смерти установит судмедэкспертиза. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти нашли труп 22-летней девушки без обуви. Известно, что погибшая была наркозависимой. Предполагается, что её смерть наступила от передозировки запрещённых веществ.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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