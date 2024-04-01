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1 апреля, 17:05

СК назвал причину смерти 10-летнего мальчика, найденного в болоте под Курском

СК: Мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, погиб от асфиксии

Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области

Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области

Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, погиб от асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на теле ребёнка не обнаружено следов насильственной смерти. Вероятно, он погиб в результате несчастного случая.

Как ранее сообщал Life.ru, десятилетний мальчик из деревни Чапли под Курском пропал 22 марта. К его поискам привлекали как спасателей, так и волонтёров. Спустя неделю тело ребёнка нашли в болоте.

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Наталья Исакова
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