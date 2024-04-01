СК назвал причину смерти 10-летнего мальчика, найденного в болоте под Курском
СК: Мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, погиб от асфиксии
Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области
Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской области, погиб от асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что на теле ребёнка не обнаружено следов насильственной смерти. Вероятно, он погиб в результате несчастного случая.
Как ранее сообщал Life.ru, десятилетний мальчик из деревни Чапли под Курском пропал 22 марта. К его поискам привлекали как спасателей, так и волонтёров. Спустя неделю тело ребёнка нашли в болоте.