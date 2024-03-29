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Криминал

Пропавший под Курском школьник найден мёртвым

В Курской области нашли тело 10-летнего мальчика, который ушёл из дома и пропал

29 марта, 15:19
Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области

Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области

В Курской области полиция нашла в болоте тело десятилетнего мальчика, который ушёл из дома неделю назад и бесследно исчез. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Место обнаружения тела пропавшего школьника. Фото © СУ СК РФ по Курской области

Место обнаружения тела пропавшего школьника. Фото © СУ СК РФ по Курской области

"Сегодня в рамках проводимых по уголовному делу поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружено тело десятилетнего мальчика в болоте неподалёку от здания администрации сельского совета", — уточнили в ведомстве.

Об исчезновении Артёма Андрианова стало известно 22 марта. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить точную причину гибели ребёнка.

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Ранее сообщалось, что житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребёнка и выбросил его тело в мусорку. Посидеть с малышом его попросили знакомые. В момент преступления мужчина был пьян.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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