Пропавший под Курском школьник найден мёртвым В Курской области нашли тело 10-летнего мальчика, который ушёл из дома и пропал 29 марта, 15:19 Пропавший в Курской области ребёнок найден мёртвым. Обложка © VK / Курчатовский район Курской области

В Курской области полиция нашла в болоте тело десятилетнего мальчика, который ушёл из дома неделю назад и бесследно исчез. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Место обнаружения тела пропавшего школьника. Фото © СУ СК РФ по Курской области

"Сегодня в рамках проводимых по уголовному делу поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружено тело десятилетнего мальчика в болоте неподалёку от здания администрации сельского совета", — уточнили в ведомстве.

Об исчезновении Артёма Андрианова стало известно 22 марта. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить точную причину гибели ребёнка.

Ранее сообщалось, что житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребёнка и выбросил его тело в мусорку. Посидеть с малышом его попросили знакомые. В момент преступления мужчина был пьян.

Авторы Татьяна Миссуми