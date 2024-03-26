Житель Ставрополя жестоко убил маленького ребёнка знакомых и выбросил тело в мусорку

Житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребёнка и выбросил его телу в мусорку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя из-за убийства. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

"В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребёнка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребёнка фигурант вынес в мусорный контейнер", — указано в сообщении.

Подозреваемый признался в расправе над ребёнком и рассказал, что утопил его в тазу с водой в ванной комнате. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос о мере наказания.