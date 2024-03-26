Житель Ставрополя жестоко убил маленького ребёнка знакомых и выбросил тело в мусорку
СК: В Ставрополе мужчина утопил 5-летнего ребёнка и выбросил тело в мусорный бак
Житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребёнка и выбросил его телу в мусорку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставрополя из-за убийства. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
"В ходе допроса ранее судимый мужчина сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта текущего года в одной из квартир многоквартирного дома города Ставрополя, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребёнка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело ребёнка фигурант вынес в мусорный контейнер", — указано в сообщении.
Подозреваемый признался в расправе над ребёнком и рассказал, что утопил его в тазу с водой в ванной комнате. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос о мере наказания.
А ранее Life.ru писал, что в Астраханской области у мусорных баков нашли новорождённого ребёнка. Оказалось, что мать роженицы пообещала выгнать её на улицу в случае ещё одной беременности.
Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю