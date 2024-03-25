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25 марта, 14:20

Исчезнувшего в чилийских водах яхтсмена из России будут искать из космоса

Пропавшего в Чили яхтсмена Елагина будут искать с помощью снимков "Роскосмоса"

Яхтсмен Виталий Елагин. Обложка © Telegram / Дочь ветра в океане

Яхтсмен Виталий Елагин. Обложка © Telegram / Дочь ветра в океане

Пропавшего уроженца Геленджика, путешественника Виталия Елагина, пропавшего порядка недели назад у чилийских берегов, будут разыскивать с помощью снимков со спутников "Роскосмоса". Об этом рассказал один из студентов яхтсмена Алексей Чванов.

"Сегодня запросили у "Роскосмоса" спутниковые и радарные снимки зоны LKP и предполагаемого маршрута, они ответили: взяли запрос в работу. Готовим обращение от посла РФ в Чили на имя гендиректора "Роскосмоса", говорится в репосте сообщения Чванова в личном телеграм-канале Елагина.

Ученик путешественника добавил, что в рамках спасательной операции производились два полёта, а третий пришлось приостановить из-за плохой погоды. В поисках задействованы не только представители властей, но и частные мореплаватели. Сейчас в районе, где, предположительно, мог потеряться Виталий, находится ещё одна яхта с путешественниками, они ведут поиски на воде и на суше. К сожалению, результатов пока нет.

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Напомним, поиски Елагина продолжаются уже семь дней. Он отправился в очередное кругосветное плавание 1 октября 2023 года. 19 марта состоялся последний сеанс связи с яхтсменом, сигналов SOS от него не поступало. С той поры район моря, где он пропал, сильно штормит, волны могут достигать 3,2 метра в высоту. Есть информация, что у яхты Елагина повреждены оба паруса.

Юрий Лысенко
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