Исчезнувшего в чилийских водах яхтсмена из России будут искать из космоса

Пропавшего уроженца Геленджика, путешественника Виталия Елагина, пропавшего порядка недели назад у чилийских берегов, будут разыскивать с помощью снимков со спутников "Роскосмоса". Об этом рассказал один из студентов яхтсмена Алексей Чванов.

"Сегодня запросили у "Роскосмоса" спутниковые и радарные снимки зоны LKP и предполагаемого маршрута, они ответили: взяли запрос в работу. Готовим обращение от посла РФ в Чили на имя гендиректора "Роскосмоса", — говорится в репосте сообщения Чванова в личном телеграм-канале Елагина.

Ученик путешественника добавил, что в рамках спасательной операции производились два полёта, а третий пришлось приостановить из-за плохой погоды. В поисках задействованы не только представители властей, но и частные мореплаватели. Сейчас в районе, где, предположительно, мог потеряться Виталий, находится ещё одна яхта с путешественниками, они ведут поиски на воде и на суше. К сожалению, результатов пока нет.