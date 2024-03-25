Многодетная мать и её сын из Таганрога пропали после теракта в "Крокусе" Голубев: Четыре жителя Ростовской области были в "Крокусе" во время теракта 25 марта, 11:29 "Крокус" после теракта. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Ростовской области переживают за судьбу четырёх земляков, которые были во время теракта в "Крокус сити холле". О трёх из них до сих пор нет никакой информации, один человек находится в больнице с ранением. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Одна жительница Матвеево-Курганского района во время нападения террористов получила огнестрельное ранение и сейчас в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Её жизни ничего не угрожает", — написал он в телеграм-канале.

Пропавшими после теракта числятся жительница Волгодонска, а также два уроженца Таганрога — многодетная мама и её несовершеннолетний сын. Голубев пообещал оказать содействие семьям, разыскивающим близких.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ.

Авторы Татьяна Миссуми