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25 марта, 10:52

Гражданин Молдавии оказался в числе жертв теракта в "Крокусе"

Гражданин Молдавии погиб при террористической атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

"Посольством Республики Молдова в РФ подтверждена гибель гражданина Республики Молдова в результате массового убийства, произошедшего вечером 22 марта в московском "Крокус сити холле", — заявили в пресс-службе.

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Напомним, чудовищный теракт случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта рок-группы "Пикник". Боевики расстреливали людей, едва выйдя из машины, а после облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Все четверо арестованы до 22 мая.

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МЧС России

Владимир Озеров
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