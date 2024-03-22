Известный российский яхтсмен пропал у берегов Чили, его ищут уже четвёртый день

У берегов Чили пропал известный яхтсмен Виталий Елагин. Чемпиона России по яхтенному спорту и экс-главу крымского яхт-клуба "Орлёнок" ищут уже четвёртый день. Как пишет Mash, у судна спортсмена "Дочь ветра" повреждены оба паруса.

В очередную кругосветку Елагин отправился 1 октября 2023 года из марокканского Танжера. Он планировал, следуя через Атлантический океан, пройти Канарские острова и южноафриканский мыс Доброй Надежды, после чего отправиться на Восток.

В последний раз яхтсмен выходил на связь 19 марта, сообщив о проблемах с управлением, и в тот же день пропал с радаров в районе чилийского мыса Горн. Сигнал SOS он не подавал. С тех пор погода в районе пропажи ухудшилась, и на данный момент волны там достигают 3,2 метра в высоту. В этой части океана развернулась поисково-спасательная операция, в которой задействован самолёт чилийских спасателей.

Виталий Елагин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Виталий Елагин

Яхта "Дочь ветра" была изобретена знаменитым советских яхтсменом и проектировщиком Виктором Языковым. В 2019 году судно получило награду как лучшая самодельная яхта в мире и, по мнению путешественников, не зря, так как оно считалось непотопляемым.