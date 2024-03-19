Русский путешественник Косаров пропал в джунглях в Колумбии 19 марта, 07:52 Владимир Косаров. Обложка © Telegram / SHOT

В Колумбии бесследно исчез русский путешественник Владимир Косаров, он перестал выходить на связь два месяца назад. Мужчина уехал в одно из самых опасных мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Об этом пишет SHOT.

В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров. Видео © Telegram / SHOT

Косаров звонил друзьям и появлялся в соцсетях 25 января, тогда он был в колумбийском городе Капургана. Путешественник рассказал близким, что намерен добраться в Панаму через Дарьенский пробел. Местные жители не любят эти места, которые представляют собой непроходимые джунгли и болота, тем более что этот путь используют наркокартели и нелегалы.

Косаров хотел преодолеть Дарьенский пробел за пару недель, но в конечной точке он так и не появился. Друзья мужчины обратились за помощью в российское посольство в Колумбии. Известно, что настоящая фамилия путешественника — Комаров, а Косаров — псевдоним.

Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет в доме-фабрике по производству марихуаны зарезан российский турист — 41-летний Артур Мхитарян. Забила тревогу его девушка, когда мужчина не вышел на связь. Она обратилась в полицию, которая и обнаружила тело Мхитаряна.

Авторы Татьяна Миссуми