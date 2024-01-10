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10 января, 09:42

Путешественник Титов мог погибнуть при кораблекрушении во время кругосветки

Российский путешественник Роман Титов. Обложка © romantitov.ru

Российский путешественник Роман Титов. Обложка © romantitov.ru

Российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести во время кругосветки после кораблекрушения. По сведениям SHOT, согласно предварительным данным, он утонул после того, как его яхта разбилась возле берегов Шотландии.

Обломки судна и тело путешественника уже обнаружены возле города Аллапул на северо-западе Шотландии в акватории озера Брум. 6 января о гибели Титова сыну сообщил друг отца, который когда-то помогал ему купить яхту. Пока официального подтверждения сведений о трагедии не поступало.

13 декабря Титов отправился в своё второе одиночное кругосветное путешествие на яхте "Вперёд" из порта норвежского Тёнсберга. Позже связь с ним пропала.

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Андрей Бражников
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