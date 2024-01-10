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Дипломаты проверяют данные о крушении яхты путешественника Титова в Шотландии

10 января, 12:35
Российский путешественник Роман Титов. Обложка © romantitov.ru

Российский путешественник Роман Титов. Обложка © romantitov.ru

Генконсульство России в Эдинбурге проверяет информацию о крушении яхты российского путешественника Романа Титова у побережья Шотландии.

"Уведомлений от местных властей по данному факту не получали. Родственники Романа Титова в генконсульство не обращались. По информации властей Шотландии, ими действительно были обнаружены обломки неизвестной яхты, однако подтвердить гибель российского путешественника они не могут. Продолжаем выяснять обстоятельства случившегося", — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Письмо в бутылке от участников кругосветки причалило к берегам Приморья
Письмо в бутылке от участников кругосветки причалило к берегам Приморья

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 13 декабря российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов отправился в одиночное кругосветное путешествие на яхте "Вперёд" из порта норвежского Тёнсберга. Позже связь с ним оборвалась. По предварительным данным, путешественник погиб после того, как его яхта разбилась возле берегов Шотландии. Обломки судна и тело путешественника уже обнаружены возле города Аллапул.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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