Дипломаты проверяют данные о крушении яхты путешественника Титова в Шотландии 10 января, 12:35 Российский путешественник Роман Титов. Обложка © romantitov.ru

Генконсульство России в Эдинбурге проверяет информацию о крушении яхты российского путешественника Романа Титова у побережья Шотландии.

"Уведомлений от местных властей по данному факту не получали. Родственники Романа Титова в генконсульство не обращались. По информации властей Шотландии, ими действительно были обнаружены обломки неизвестной яхты, однако подтвердить гибель российского путешественника они не могут. Продолжаем выяснять обстоятельства случившегося", — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 13 декабря российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов отправился в одиночное кругосветное путешествие на яхте "Вперёд" из порта норвежского Тёнсберга. Позже связь с ним оборвалась. По предварительным данным, путешественник погиб после того, как его яхта разбилась возле берегов Шотландии. Обломки судна и тело путешественника уже обнаружены возле города Аллапул.

Авторы Александра Вишнякова