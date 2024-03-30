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Криминал

Школьник-аутист найден мёртвым под Краснодаром после двух дней поисков

В Краснодарском крае обнаружили мёртвым 10-летнего мальчика, пропавшего 28 марта

30 марта, 15:44
Пропавшего под Краснодаром мальчика нашли погибшим. Обложка © VK / Кубань Информ. Новости Краснодарского края

Пропавшего под Краснодаром мальчика нашли погибшим. Обложка © VK / Кубань Информ. Новости Краснодарского края

В Краснодарском крае полиция обнаружила тело пропавшего десятилетнего мальчика с особенностями развития, поиски которого велись с 28 марта. Признаков насильственной смерти пока не обнаружено. О случившемся пишет СУ СК по региону.

Пропавшего под Краснодаром мальчика нашли погибшим. Фото © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Пропавшего под Краснодаром мальчика нашли погибшим. Фото © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Сегодня в результате поисковых мероприятий в устье реки обнаружено тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти. С целью установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза", уточнили в ведомстве.

Мальчик проживал в посёлке Псебай Мостовского района, два дня назад он ушёл из дома и бесследно исчез. Мать ребёнка сразу обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Ранее сообщалось, что в Курской области полиция нашла в болоте тело десятилетнего мальчика, который ушёл из дома 22 марта и бесследно исчез.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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