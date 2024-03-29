В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока её отец спал
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла от удара током. На её отца завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Там рассказали, что девочка 28 января была дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом, старшими братом и сестрой. Мать была на работе, а папа должен был следить за детьми, но уснул. В прокуратуре рассказали, что малышка получила сильный удар током, прикоснувшись к оголённым проводам проводки на кухне.
"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Отца погибшей девочки обвиняют в том, что он не создал "безопасных условий проживания" ребенка, а также не "осуществил контроль за действиями" дочери. Дело направят в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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