В Ленобласти нашли труп девушки без обуви

В Ленинградской области было обнаружено тело пропавшей неделю назад 22-летней жительницы города Отрадного, расположенного в Кировском районе. Как передаёт 78.ru со ссылкой на источники, её труп был найден без обуви.

Журналисты напоминают, что пропавшая перестала выходить на связь ещё 14 марта. В последний раз она была одета в спортивный серый костюм, чёрную куртку и белые кеды.

Также сообщается, что девушка была наркозависимой. По некоторой информации, она даже состояла на учёте в наркологическом диспансере. Предполагается, что смерть наступила от передозировки запрещённых веществ.