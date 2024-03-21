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21 марта, 19:26

В Ленобласти нашли труп девушки без обуви

В Ленобласти нашли тело пропавшей неделю назад 22-летней девушки

В Ленинградской области было обнаружено тело пропавшей неделю назад 22-летней жительницы города Отрадного, расположенного в Кировском районе. Как передаёт 78.ru со ссылкой на источники, её труп был найден без обуви.

Журналисты напоминают, что пропавшая перестала выходить на связь ещё 14 марта. В последний раз она была одета в спортивный серый костюм, чёрную куртку и белые кеды.

Также сообщается, что девушка была наркозависимой. По некоторой информации, она даже состояла на учёте в наркологическом диспансере. Предполагается, что смерть наступила от передозировки запрещённых веществ.

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Ранее Life.ru писал, что было обнаружено тело пропавшего в Новый год баскетболиста "Барнаула", экс-игрока ЦСКА Антона Петухова. Его нашли мёртвым в Емельяновском районе Красноярского края.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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