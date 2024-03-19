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19 марта, 07:35

Пропавшего в Новый год 20-летнего баскетболиста "Барнаула" нашли мёртвым

Спасатели нашли тело пропавшего в Красноярске баскетболиста Петухова

Антон Петухов. Обложка © БК "Барнаул"

Антон Петухов. Обложка © БК "Барнаул"

Пропавшего в Новый год баскетболиста "Барнаула", экс-игрока ЦСКА Антона Петухова нашли мёртвым в Емельяновском районе Красноярского края. Печальную новость сообщили в пресс-службе организации "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

"Специалисты "КГКУ "Спасатель" сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. В полиции отряду подтвердили, что это тело пропавшего зимой баскетболиста", — подтвердили в организации и выразили семье спортсмена соболезнования.

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Напомним, Антон Петухов пропал в Красноярске в ночь на 31 декабря: 20-летний спортсмен вышел из дома около 03:00 по местному времени и перестал выходить на связь. Позднее по камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут баскетболиста. Оказалось, что он упал с моста в реку Енисей.

Андрей Бражников
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