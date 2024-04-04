Гендиректора Yamaha Music Russia нашли мёртвым в Москве

В Москве обнаружили тело генерального директора компании Yamaha Music Russia Аоки Дзюна, занимающейся продажей музыкальных инструментов. Посольство Японии в столице подтвердило печальную новость в беседе с ТАСС.

"Посольству известно о факте смерти гражданина Японии. Относительно прочей информации хотели бы воздержаться от комментариев по этическим соображениям, поскольку это касается семьи, понёсшей утрату", — заявили представители посольства Японии в Москве.

По сведениям Mash, 55-летний Дзюн не отвечал на звонки и сообщения знакомых в течение нескольких дней. По этой причине они обратились в полицию. Днём 2 апреля тело предпринимателя было найдено на Кутузовском проспекте. Предположительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.