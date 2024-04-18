Вскрылась правда о "воскресшем" в Москве немецком миллиардере и его "русской любовнице" Россиянка опровергла фейк СМИ о связи с "воскресшим" миллиардером Хаубом из ФРГ 18 апреля, 10:47 Карл Хауб. Обложка © ТАСС / Picture alliance / SvenSimon

Россиянка Вероника Ермилова назвала фейком информацию немецких журналистов, которые обвинили её в тайном сожительстве с миллиардером Карлом-Эриван Хаубом, якобы инсценировавшим свою смерть и бежавшим из ФРГ в Россию. Об этом женщина, которую окрестили его "русской любовницей", рассказала RT.

"В моём окружении нет никакого миллиардера, я замужем, у меня ребёнок. <…> Компания, принадлежавшая этому человеку, они были нашими клиентами. Мы узнали в 2018 году, что он пропал в горах. И кто-то в Германии пытается сказать, что он нашёлся в Москве", — пояснила Ермилова.

По её словам, немецкие журналисты придумали такую версию, основываясь на том, что Хауб действительно созванивался с ней. Однако это были рабочие звонки, утверждает женщина. Она обратила внимание на то, что все домыслы исходят от телеканала в Германии, а вовсе не от следствия. Ермилова напомнила, что Хауб официально признан погибшим немецкими ведомствами и полиция не ведёт никаких расследований.

Авторы Татьяна Миссуми