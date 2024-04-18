Житель Оренбурга повёз еду животным в затопленном СНТ и пропал без вести

49-летний житель Оренбурга Иван Сиротин без вести пропал во время наводнения. По данным SHOT, неделю назад он вышел из дома и сказал супруге, что повёз еду кошкам и собакам, которых оставили одних на затопленных участках в СНТ "Совнархоз". С тех пор на связь мужчина больше не выходил, его телефон недоступен.