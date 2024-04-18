Житель Оренбурга повёз еду животным в затопленном СНТ и пропал без вести
49-летний житель Оренбурга Иван Сиротин без вести пропал во время наводнения. По данным SHOT, неделю назад он вышел из дома и сказал супруге, что повёз еду кошкам и собакам, которых оставили одних на затопленных участках в СНТ "Совнархоз". С тех пор на связь мужчина больше не выходил, его телефон недоступен.
Пропавший в Оренбурге Иван Сиротин. Фото © SHOT
Поисковики из "Оренспаса" несколько раз прочёсывали местность на лодках в том районе, где пропал Иван, но никаких следов мужчины не нашли. Ожидается, что сегодня будет ещё один заход, на этот раз пропавшего будут искать с помощью квадрокоптера.
Напомним, что в Оренбургской области больше недели бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден.