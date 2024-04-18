Ещё одна река под Оренбургом преодолела опасную отметку

Река Сакмара под Оренбургом за 12 часов поднялась на 15 см. Об этом информировала администрация Оренбургского района.

"Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы — 873 см (+15 см с 20:00; опасный уровень превышен на 3 см)", — говорится в сообщении в телеграм-канале.