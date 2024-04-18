Ещё одна река под Оренбургом преодолела опасную отметку
Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы под Оренбургом вырос на 15 см
Река Сакмара под Оренбургом за 12 часов поднялась на 15 см. Об этом информировала администрация Оренбургского района.
"Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы — 873 см (+15 см с 20:00; опасный уровень превышен на 3 см)", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Уровень воды в Урале уменьшился с 20:00 17 апреля на 16 см. При этом опасная отметка по-прежнему остаётся превышенной — теперь на 144 см.
Напомним, в Оренбургской области больше недели бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден. Однако профессор РУДН допустил, что Орск может снова затопить из-за прорванной дамбы на территории Казахстана.
Life.ru / Илья Исаев