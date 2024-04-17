Орск столкнулся с дефицитом питьевой воды из-за затопления скважин 17 апреля, 15:02 В Орске наблюдается нехватка питьевой воды из-за затопления скважин. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В Орске жители жалуются на дефицит питьевой воды, так как большинство скважин затопило после рекордных паводков. Местные власти обещают установить контейнеры с пригодной для питья водой во дворах домов. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Одна из наших первоочередных задач в Орске — восстановить водоснабжение. Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадёт. Некоторые насосы — на глубине более двух метров", — пояснил глава области.

Он заверил, что городские службы ищут возможности как можно быстрее вернуть к работе все скважины. Сейчас запущено 35 из 73. Рассматривается вариант провести осушение ряда участков, чтобы специалисты могли подобраться к насосам. Паслер отметил, что питьевая вода постоянно подвозится пострадавшим жителям Орска.

Во дворах также поставят специальные контейнеры, которые будут заполнять по мере расходования воды гражданами. На эти цели выделено сто ёмкостей по тысяче литров каждая. Губернатор подчеркнул, что власти также следят за ценами на воду в магазинах, чтобы ситуацией не воспользовались нечистые на руку бизнесмены.

Авторы Татьяна Миссуми