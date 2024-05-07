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7 мая, 04:23

Суд в Приморье арестовал до 2 июля американского военного Блэка за кражу

Американский солдат, задержанный во Владивостоке, арестован до 2 июля по статье "Кража". Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

"Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража", — приводит её слова РИА "Новости".

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Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Старший сержант Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, хотя должен был напрямую отправиться в Техас, где должен был продолжить службу. Москва уведомила Вашингтон о случившемся, сейчас Госдеп США оказывает мужчине консульскую поддержку. Ведомство уже связалось с семьёй солдата. В представительстве МИД России в столице Приморья уточнили, что речь не идёт о политике или шпионаже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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