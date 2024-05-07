Россия уведомила США о задержании американского солдата во Владивостоке
Пентагон: Госдеп оказывает консульскую поддержку задержанному в России военному
Москва проинформировала Вашингтон о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в краже. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.
"Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", — приводит её слова РИА "Новости".
Оборонное ведомство сообщило о случившемся семье задержанного, Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку.
Ранее о задержании военнослужащего во Владивостоке сообщил телеканал NBC. По его информации, 2 мая солдат, прибывший в Россию из Южной Кореи, обокрал женщину.
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