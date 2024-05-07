Россия уведомила США о задержании американского солдата во Владивостоке

Москва проинформировала Вашингтон о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в краже. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

"Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", — приводит её слова РИА "Новости".

Оборонное ведомство сообщило о случившемся семье задержанного, Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку.